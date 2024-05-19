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Амбіт® розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №10 - Львів (656430) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
288,94
Економія: -0,81 грн
288,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), ампула (8)
287,43
Економія: -18,43 грн
269,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
240,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), ампула (5)
277,80
Економія: -59,77 грн
218,03 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
383,50
Економія: -119,10 грн
264,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), ампула (4)
296,10
Економія: -71,46 грн
224,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
322,99
Економія: -57,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
363,99
Економія: -98,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
299,99
Економія: -34,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -60,29 грн
265,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2), ампула (1)
285,55
Економія: -67,52 грн
218,03 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
247,42 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
243,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
274,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2), ампула (3)
280,61
Економія: -55,74 грн
224,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
368,99
Економія: -103,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
331,99
Економія: -66,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
336,99
Економія: -71,29 грн
265,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -13,29 грн
265,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1), ампула (9)
318,00
Економія: -53,60 грн
264,40 грн