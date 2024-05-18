Амбіт® розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №10 - Харків (656430) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (4), ампула (6)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
1 соціальна аптека
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Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (9)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека шар@
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), ампула (8)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60