Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИПохідні оцетової кислоти і споріднені сполукиКеторолакАмбіт®Ціни в аптеках

Амбіт® розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (656430) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеці
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (8)
284,53
Економія: -46,12 грн
238,41 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5), ампула (5)
274,01
Економія: -35,60 грн
238,41 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
296,90
Економія: -28,50 грн
268,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
288,01
Економія: -65,44 грн
222,57 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
317,50
Економія: -49,10 грн
268,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
299,99
Економія: -34,29 грн
265,70 грн
Аптека соціальних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: ампула (5)
268,40 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2), ампула (7)
281,45
Економія: -63,42 грн
218,03 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), ампула (3)
306,13
Економія: -29,04 грн
277,09 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (3), ампула (5)
286,15
Економія: -16,15 грн
270,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
299,99
Економія: -34,29 грн
265,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3), ампула (4)
278,56
Економія: -60,53 грн
218,03 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
296,90
Економія: -28,50 грн
268,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), ампула (7)
288,14
Економія: -70,11 грн
218,03 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2), ампула (5)
286,85
Економія: -68,82 грн
218,03 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2), ампула (9)
279,80
Економія: -9,80 грн
270,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (8), ампула (8)
285,39
Економія: -15,39 грн
270,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2), ампула (8)
265,11
Економія: -8,61 грн
256,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
287,98
Економія: -69,95 грн
218,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
301,22
Економія: -83,19 грн
218,03 грн