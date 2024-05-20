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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ПРОВОКАТОР" 10 мл - Одеса (650548) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
50,51
Економія: -3,86 грн
46,65 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
47,53
Економія: -7,98 грн
39,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
50,58
Економія: -4,36 грн
46,22 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
49,52
Економія: -4,16 грн
45,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
50,00
Економія: -6,02 грн
43,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
47,67
Економія: -6,35 грн
41,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
47,79
Економія: -4,78 грн
43,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
48,64
Економія: -6,41 грн
42,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
50,26
Економія: -3,61 грн
46,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
50,68
Економія: -4,89 грн
45,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (3)
49,35
Економія: -3,99 грн
45,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
50,72
Економія: -6,74 грн
43,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
47,82
Економія: -8,41 грн
39,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (3)
47,18
Економія: -5,31 грн
41,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
47,62
Економія: -8,07 грн
39,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (3)
50,01
Економія: -7,37 грн
42,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
48,35
Економія: -8,94 грн
39,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
47,10
Економія: -4,28 грн
42,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
50,93
Економія: -7,53 грн
43,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
49,94
Економія: -7,30 грн
42,64 грн