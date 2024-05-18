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911 Спрей для ніг "Теймурова" від запаху поту тм "911 Ваша служба порятунку" флакон 150 мл - Харків (904212) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
58,47
Економія: -2,02 грн
56,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (8)
58,78
Економія: -2,63 грн
56,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
54,99
Економія: -2,39 грн
52,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
71,14
Економія: -10,56 грн
60,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
59,55
Економія: -2,73 грн
56,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
76,68
Економія: -12,56 грн
64,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
67,61
Економія: -2,30 грн
65,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
61,00
Економія: -3,84 грн
57,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (6)
53,55
Економія: -2,25 грн
51,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
76,09
Економія: -5,15 грн
70,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
57,91
Економія: -2,01 грн
55,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
61,28
Економія: -4,57 грн
56,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
53,33
Економія: -1,57 грн
51,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (5)
62,86
Економія: -3,96 грн
58,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
59,17
Економія: -2,72 грн
56,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
58,87
Економія: -3,72 грн
55,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (2)
56,51
Економія: -3,89 грн
52,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
62,97
Економія: -1,97 грн
61,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (2)
58,75
Економія: -2,60 грн
56,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (3)
54,63
Економія: -3,33 грн
51,30 грн