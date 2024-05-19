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АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ І РОЗМАРИН" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Львів (700248) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
37,54
Економія: -4,80 грн
32,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
33,54
Економія: -3,24 грн
30,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
32,10
Економія: -1,92 грн
30,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (3)
33,65
Економія: -2,69 грн
30,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
37,14
Економія: -3,50 грн
33,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (1)
32,95
Економія: -2,64 грн
30,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (2)
38,40
Економія: -4,86 грн
33,54 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (2)
34,38
Економія: -2,81 грн
31,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (2)
31,85
Економія: -1,67 грн
30,18 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
33,97
Економія: -3,08 грн
30,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (1)
35,49
Економія: -4,34 грн
31,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
Всього: упаковка (1)
33,28
Економія: -2,55 грн
30,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (2)
34,22
Економія: -3,23 грн
30,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Всього: упаковка (1)
33,86
Економія: -2,97 грн
30,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (3)
33,66
Економія: -3,21 грн
30,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 62
Всього: упаковка (1)
31,43
Економія: -2,49 грн
28,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (2)
34,76
Економія: -3,64 грн
31,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Всього: упаковка (4)
33,63
Економія: -2,64 грн
30,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, пл. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
35,52
Економія: -4,38 грн
31,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
Всього: упаковка (2)
31,22
Економія: -1,04 грн
30,18 грн