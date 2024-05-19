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АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ І РОЗМАРИН" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Київ (700248) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
37,60
Економія: -6,37 грн
31,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
37,31
Економія: -4,68 грн
32,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (3)
38,33
Економія: -7,10 грн
31,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
39,01
Економія: -7,90 грн
31,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
35,41
Економія: -4,33 грн
31,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
37,58
Економія: -4,09 грн
33,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
34,39
Економія: -3,13 грн
31,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (2)
31,20
Економія: -1,02 грн
30,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
35,75
Економія: -2,97 грн
32,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (2)
37,16
Економія: -4,63 грн
32,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
36,40
Економія: -4,12 грн
32,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (2)
34,54
Економія: -3,46 грн
31,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (2)
35,20
Економія: -4,08 грн
31,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (3)
38,51
Економія: -7,34 грн
31,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
37,15
Економія: -5,92 грн
31,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (2)
32,09
Економія: -1,91 грн
30,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (2)
36,87
Економія: -5,63 грн
31,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (2)
37,03
Економія: -3,82 грн
33,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (1)
35,40
Економія: -4,08 грн
31,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (3)
36,99
Економія: -3,64 грн
33,35 грн