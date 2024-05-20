Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Житомирліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Житомир, вул. Київська, 47 Всього: упаковка (1) 250,42 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Корець, пл. Київська, 11 Всього: упаковка (1) 374,59 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рівне, вул. Бандери Степана, 57 Всього: упаковка (1) 368,39 грн

Еко аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Броди, вул. Золота, 13 Всього: упаковка (1) 412,00 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Острожець, вул. Центральна, 61 Всього: упаковка (1) 429,53 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Володимирець, вул. Соборна, 37-А Всього: упаковка (1) 217,08 грн

Еко аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г Всього: упаковка (1) 412,00 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Іваничі, вул. Грушевського, 25 Всього: упаковка (1) 386,81 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В Всього: упаковка (1) 340,56 грн