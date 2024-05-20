БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №5 обхват стегон 105-115 см, №1 - Одеса (629812) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
В інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 9
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Широка, 34
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Еко аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г