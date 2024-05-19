БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №5 обхват стегон 105-115 см, №1 - Київ (629812) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Фармація
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Київ, просп. Берестейський, 104
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Аптека для економних
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Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Аптека для економних
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Київ, бульв. Верховної Ради, 31
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Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
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Київ, вул. Курінного Петра, 2
Гала аптека
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Вишневе, вул. Європейська, 35
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Житомир, вул. Київська, 47
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Широка, 34
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36