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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 обхват стегон 85-95 см, №1 - Київ (629810) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
528,20
Економія: -113,48 грн
414,72 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
503,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (2)
298,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (1)
382,80 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (3)
507,20 грн
В інших містах:
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
425,54 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
450,20 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
Всього: упаковка (1)
412,00 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (1)
403,24 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дубровиця, вул. Миру, 3
Всього: упаковка (1)
374,59 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
362,28 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Всього: упаковка (1)
262,65 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
398,47 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 13
Всього: упаковка (1)
412,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Всього: упаковка (1)
368,39 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Всього: упаковка (1)
374,59 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
315,28 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
Всього: упаковка (1)
412,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ратне, вул. Центральна, 42
Всього: упаковка (1)
412,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
368,39 грн