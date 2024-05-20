БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №2 обхват стегон 65-75 см, №1 - Одеса (629805) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
Рівнеліки
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Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15