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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №2 обхват стегон 65-75 см, №1 - Одеса (629805) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
368,90
Економія: -93,51 грн
275,39 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
368,90
Економія: -93,51 грн
275,39 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (1)
288,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
Всього: упаковка (1)
398,56 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
382,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
274,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (2)
386,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
372,90 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
295,80 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (1)
262,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (1)
277,90 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
386,81 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Всього: упаковка (1)
269,30 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
Всього: упаковка (1)
374,59 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
301,18 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
349,17 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Всього: упаковка (1)
238,78 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (1)
374,59 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Всього: упаковка (1)
368,39 грн