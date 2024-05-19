БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №2 обхват стегон 65-75 см, №1 - Київ (629805) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Київ, вул. Ірпінська, 78
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И