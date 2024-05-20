Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБинт марлевий медичний нестерильний Teta®Ціни в аптеках

Бинт марлевий медичний нестерильний Teta® 5 см х 10 см, №1 - Одеса (877046) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (66)
6,95 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (12)
7,00 грн
Аптека сімейна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (2)
7,01 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (8)
6,99
Економія: -0,06 грн
6,93 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (20)
6,96
Економія: -0,03 грн
6,93 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (27)
7,00
Економія: -0,11 грн
6,89 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (24)
6,94 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (11)
6,96
Економія: -0,01 грн
6,95 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (21)
6,98
Економія: -0,07 грн
6,91 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (87)
6,97 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (51)
7,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
Всього: упаковка (14)
6,89
Економія: -0,01 грн
6,88 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (13)
6,91 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (2)
6,97 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (41)
6,97
Економія: -0,02 грн
6,95 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (22)
6,93
Економія: -0,02 грн
6,91 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (20)
6,98
Економія: -0,08 грн
6,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (25)
6,95 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (14)
7,00
Економія: -0,13 грн
6,87 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (20)
6,89 грн