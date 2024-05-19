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Бинт марлевий медичний нестерильний Teta® 5 см х 10 см, №1 - Київ (877046) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (13)
6,97
Економія: -0,09 грн
6,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (125)
6,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (23)
6,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (20)
6,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (11)
6,70
Економія: -0,09 грн
6,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (5)
6,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (21)
6,96 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (15)
7,00
Економія: -0,11 грн
6,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (25)
6,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (8)
6,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (8)
6,96
Економія: -0,08 грн
6,88 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (20)
6,96
Економія: -0,09 грн
6,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (35)
6,90
Економія: -0,03 грн
6,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (23)
6,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (6)
7,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (78)
6,92
Економія: -0,01 грн
6,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (20)
7,00
Економія: -0,07 грн
6,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (15)
6,92
Економія: -0,05 грн
6,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (32)
6,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Сквира, вул. Київська, 12
Всього: упаковка (33)
6,91
Економія: -0,01 грн
6,90 грн