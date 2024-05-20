БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм МОЯ АПТЕЧКА 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (632037) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 20 аптеках
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Всього: упаковка (17)
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Одеса, вул. Садіковська, 25
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Всього: упаковка (15)
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Всього: упаковка (30)
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Одеса, вул. Преображенська, 29
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Всього: упаковка (28)
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Всього: упаковка (9)
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Одеса, вул. Преображенська, 82
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Одеса, вул. Катерининська, 72
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
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Всього: упаковка (23)
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Одеса, дорога Фонтанська, 2
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Всього: упаковка (20)
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Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
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Всього: упаковка (27)
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
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Всього: упаковка (33)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Всього: упаковка (8)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Аптека бам
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
Подорожник
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Всього: упаковка (39)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б