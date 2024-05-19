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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А артикул 6Б, №4 окружність талії 88-98 см, №1 - Київ (629759) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
377,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (1)
464,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (1)
418,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (1)
361,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (2)
358,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
404,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
377,70 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (1)
457,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
473,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
414,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
418,02 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
412,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
413,55 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
473,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
432,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
434,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
448,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
414,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
456,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
414,09 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
465,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (1)
456,42 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
453,50 грн