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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А артикул 6Б, №2 окружність талії 76-81 см, №1 - Одеса (629757) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
412,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
465,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
415,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
413,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
417,88 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
413,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
415,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
417,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
415,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
414,52 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
414,95 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
455,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
417,83 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
311,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
377,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
325,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
296,00 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
447,80 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (1)
252,60 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (1)
472,80 грн