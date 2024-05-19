БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А артикул 6Б, №2 окружність талії 76-81 см, №1 - Київ (629757) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Київ, вул. Головка Андрія, 4
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Гала аптека
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
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Київ, бульв. Верховної Ради, 31
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
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Київ, вул. Бориспільська, 9
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106