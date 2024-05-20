Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТPROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA"Ціни в аптеках

PROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA" капсули 300 мг, №30 - Одеса (849347) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (2)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: капсули (10)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: капсули (20)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: капсули (20)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: капсули (20)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: капсули (20)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
268,00 грн