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PROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA" капсули 300 мг, №30 - Київ (849347) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: капсули (20)
250,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (4)
250,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: капсули (10)
250,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: капсули (20)
250,00 грн
Галафарм
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Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: капсули (10)
250,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (4)
250,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (7)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (5)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (4)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: капсули (10)
268,00 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: капсули (20)
268,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (6)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: капсули (10)
250,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (2)
250,00 грн