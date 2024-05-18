PROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA" капсули 300 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (849347) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кам'янське, вул. Миру, 17
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Народна аптека
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Всього: капсули (20)
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Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Народна аптека
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Всього: упаковка (8)
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Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
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Всього: капсули (10)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Народна аптека
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Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
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Всього: капсули (20)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
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Всього: капсули (10)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25