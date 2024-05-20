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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ РИСОВО-ПШЕНИЧНІ СНЕКИ З БАНАНАМИ ТА МАЛИНОЮ 35 г, №1 - Одеса (645281) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Маргарита
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
114,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Еріка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
114,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (7)
111,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
112,41
Економія: -14,61 грн
97,80 грн