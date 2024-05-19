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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ РИСОВО-ПШЕНИЧНІ СНЕКИ З БАНАНАМИ ТА МАЛИНОЮ 35 г, №1 - Львів (645281) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
85,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (6)
111,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
85,92 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (7)
112,38
Економія: -8,59 грн
103,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
112,90
Економія: -13,79 грн
99,11 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
85,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
85,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
113,16
Економія: -10,63 грн
102,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (7)
111,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
85,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
111,90
Економія: -4,90 грн
107,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
111,73
Економія: -13,26 грн
98,47 грн