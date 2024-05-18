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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ РИСОВО-ПШЕНИЧНІ СНЕКИ З БАНАНАМИ ТА МАЛИНОЮ 35 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (645281) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
114,19
Економія: -16,39 грн
97,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
113,10
Економія: -6,10 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -4,30 грн
101,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (6)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (2)
110,62
Економія: -3,62 грн
107,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (6)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
Всього: упаковка (1)
113,96
Економія: -11,79 грн
102,17 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
112,95
Економія: -10,83 грн
102,12 грн