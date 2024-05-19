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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З ТОМАТАМИ ТА МОРКВОЮ 35 г, №1 - Львів (645295) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
114,33
Економія: -8,18 грн
106,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
112,38
Економія: -9,74 грн
102,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
111,95
Економія: -13,35 грн
98,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (12)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (6)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
113,16
Економія: -10,56 грн
102,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (5)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (6)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (8)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
111,62
Економія: -8,67 грн
102,95 грн