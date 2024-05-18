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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З ТОМАТАМИ ТА МОРКВОЮ 35 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (645295) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
99,06
Економія: -5,06 грн
94,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
110,39
Економія: -12,59 грн
97,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
114,19
Економія: -16,39 грн
97,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -4,30 грн
101,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
97,55
Економія: -3,55 грн
94,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
112,79
Економія: -14,99 грн
97,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
111,00 грн