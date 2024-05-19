Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК-МЮСЛІ З ГОРІХАМИ + НАСІННЯ КАНАБІСУЦіни в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ГОРІХАМИ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Київ (632551) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (16)
45,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4)
45,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (8)
45,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (3)
45,00 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (9)
45,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (11)
45,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
Всього: упаковка (9)
45,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (8)
45,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (11)
45,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (10)
45,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Єреванська, 14
Всього: упаковка (2)
32,30 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б
Всього: упаковка (8)
32,30 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (6)
32,30 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 28
Всього: упаковка (9)
32,30 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
Всього: упаковка (8)
32,30 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (11)
31,10 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (9)
31,40 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (7)
31,40 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (10)
31,40 грн