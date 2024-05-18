Всі аптеки України
Медичні виробиВироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)Інші діагностичні засобиCITO TEST® STEP A ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОКОВОЇ АНГІНИЦіни в аптеках

CITO TEST® STEP A ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОКОВОЇ АНГІНИ ISTA-RC81, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (626533) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
289,80
Економія: -14,80 грн
275,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
266,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
266,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
266,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
313,59
Економія: -47,63 грн
265,96 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
266,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
299,19
Економія: -33,23 грн
265,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
266,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
266,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
266,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
280,41
Економія: -17,51 грн
262,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
266,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
266,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
266,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
274,61
Економія: -10,61 грн
264,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
273,66
Економія: -12,76 грн
260,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
266,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
266,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (197)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
266,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
275,50
Економія: -16,60 грн
258,90 грн