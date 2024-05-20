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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧОРНИЦЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Одеса (578189) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (10)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (16)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (6)
11,87
Економія: -0,09 грн
11,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (6)
11,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (8)
11,79
Економія: -0,09 грн
11,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (10)
11,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (9)
11,84 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (7)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (6)
11,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (11)
11,77
Економія: -0,03 грн
11,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (5)
11,89
Економія: -0,10 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (4)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (13)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б
Всього: упаковка (11)
11,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Калинівка, вул. Чкалова, 6
Всього: упаковка (3)
11,77
Економія: -0,04 грн
11,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (5)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 1
Всього: упаковка (11)
11,82 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (13)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн