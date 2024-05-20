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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА + ГЛІЦИНІЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Одеса (578180) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (2)
11,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (8)
11,77
Економія: -0,09 грн
11,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (2)
10,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (14)
11,81
Економія: -0,07 грн
11,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (12)
11,89
Економія: -0,09 грн
11,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (18)
11,88
Економія: -0,10 грн
11,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (12)
11,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (12)
11,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (3)
11,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
11,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (12)
11,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (3)
11,90
Економія: -0,10 грн
11,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
11,72
Економія: -0,02 грн
11,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (3)
11,84
Економія: -0,08 грн
11,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
Всього: упаковка (6)
11,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б
Всього: упаковка (13)
11,77
Економія: -0,09 грн
11,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Калинівка, вул. Чкалова, 6
Всього: упаковка (7)
11,86
Економія: -0,07 грн
11,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (11)
11,89
Економія: -0,09 грн
11,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 1
Всього: упаковка (13)
11,87
Економія: -0,15 грн
11,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Летичів, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (5)
11,84
Економія: -0,07 грн
11,77 грн