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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА + ГЛІЦИНІЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Київ (578180) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
17,00
Економія: -5,56 грн
11,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (12)
11,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (5)
11,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (8)
11,80 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (12)
11,77 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (1)
17,00
Економія: -5,56 грн
11,44 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (3)
11,84 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (11)
11,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (4)
11,87
Економія: -0,15 грн
11,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Покровська, 47
Всього: упаковка (2)
11,80
Економія: -0,11 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б
Всього: упаковка (13)
11,82
Економія: -0,14 грн
11,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
11,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
11,75
Економія: -0,05 грн
11,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (3)
11,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (12)
11,73
Економія: -0,02 грн
11,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (14)
11,79
Економія: -0,10 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (12)
11,80
Економія: -0,04 грн
11,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (12)
11,80
Економія: -0,10 грн
11,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (12)
11,87
Економія: -0,06 грн
11,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (18)
11,91
Економія: -0,17 грн
11,74 грн