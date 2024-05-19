Аква Спрей Оксі спрей назальний дозований 0,05 % флакон з розпилювачем 10 мл, №1 - Київ (600636) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
В інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом