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Альфахолін® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка, №5 - Запоріжжя (597285) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
598,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
520,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
671,58
Економія: -89,82 грн
581,76 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
598,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
661,99
Економія: -97,26 грн
564,73 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
598,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
598,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
598,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
522,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
598,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
598,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
649,24
Економія: -142,43 грн
506,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
598,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
598,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
598,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
598,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
679,56
Економія: -97,73 грн
581,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
658,65
Економія: -152,14 грн
506,51 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
598,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
598,00 грн