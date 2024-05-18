Альфахолін® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка, №5 - Харків (597285) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
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Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (4)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
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Всього: ампула (1)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 72