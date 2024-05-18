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Альфахолін® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (597285) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
652,83
Економія: -56,66 грн
596,17 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), ампула (2)
643,81
Економія: -47,64 грн
596,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), ампула (1)
676,82
Економія: -79,82 грн
597,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), ампула (3)
630,13
Економія: -124,11 грн
506,02 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (17), ампула (1)
649,53
Економія: -152,88 грн
496,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (3)
688,34
Економія: -191,82 грн
496,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
628,99
Економія: -64,26 грн
564,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
654,61
Економія: -148,59 грн
506,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
498,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
677,14
Економія: -171,12 грн
506,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
636,81
Економія: -140,16 грн
496,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2), ампула (2)
654,81
Економія: -158,16 грн
496,65 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
599,92
Економія: -20,62 грн
579,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
598,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
598,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1), ампула (2)
640,92
Економія: -47,43 грн
593,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (5)
684,16
Економія: -90,67 грн
593,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
598,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2), ампула (1)
669,68
Економія: -167,68 грн
502,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
655,34
Економія: -149,04 грн
506,30 грн