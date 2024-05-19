Альфахолін® розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Львів (597234) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 87 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (106)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), флакон (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (106)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (106)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
D.s.
Детальніше
Всього: розчин оральний (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (106)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (106)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (106)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (106)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
Детальніше
Всього: розчин оральний (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (106)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Наявність на 2024-05-21 - 16:00