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Альфахолін® розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Львів (597234) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
502,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
662,47
Економія: -161,93 грн
500,54 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
656,99
Економія: -75,86 грн
581,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
719,99
Економія: -138,86 грн
581,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
615,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), флакон (5)
583,06
Економія: -72,48 грн
510,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
658,12
Економія: -156,97 грн
501,15 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
615,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
738,99
Економія: -157,86 грн
581,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
615,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
725,99
Економія: -144,86 грн
581,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (3)
512,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: розчин оральний (1)
564,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
615,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
615,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
615,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
615,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: розчин оральний (2)
587,99
Економія: -6,86 грн
581,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
615,50 грн