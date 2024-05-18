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Альфахолін® розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (597234) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (5), флакон (7)
673,38
Економія: -126,07 грн
547,31 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
669,57
Економія: -122,26 грн
547,31 грн
1 соціальна аптека
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
727,20
Економія: -140,20 грн
587,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (187)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
615,50 грн
Аптека оптових цін
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2), флакон (5)
875,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
656,99
Економія: -76,19 грн
580,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (4), флакон (5)
656,72
Економія: -134,22 грн
522,50 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), флакон (9)
617,58
Економія: -37,58 грн
580,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
709,01
Економія: -198,34 грн
510,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
635,99
Економія: -55,19 грн
580,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), флакон (3)
669,57
Економія: -147,07 грн
522,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3), флакон (9)
693,68
Економія: -171,18 грн
522,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (5)
679,94
Економія: -168,82 грн
511,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2), флакон (8)
631,11
Економія: -120,66 грн
510,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3)
665,92
Економія: -155,47 грн
510,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), флакон (5)
642,07
Економія: -122,19 грн
519,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: флакон (5)
554,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: розчин оральний (8)
671,97
Економія: -160,85 грн
511,12 грн