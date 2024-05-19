Амідол капсули желатинові 500 мг блістер, №60 - Київ (615069) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Басейна, 10
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Всього: капсули желатинові (40)
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Спаська, 5
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Аптека низьких цін
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Всього: капсули желатинові (40)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Аптека низьких цін
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Всього: капсули желатинові (20)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72