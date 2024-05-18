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Амідол капсули желатинові 500 мг блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (615069) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
835,82
Економія: -60,47 грн
775,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
764,79
Економія: -23,79 грн
741,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
809,24
Економія: -38,54 грн
770,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (2)
840,92
Економія: -51,92 грн
789,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1), блістер (1)
803,56
Економія: -38,56 грн
765,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
867,02
Економія: -91,43 грн
775,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
850,80
Економія: -55,63 грн
795,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
776,56
Економія: -23,86 грн
752,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (1)
831,03
Економія: -35,72 грн
795,31 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
758,99
Економія: -26,73 грн
732,26 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (1)
697,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
782,89
Економія: -29,89 грн
753,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
867,00
Економія: -119,00 грн
748,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
783,87
Економія: -30,87 грн
753,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: капсули желатинові (40)
769,24
Економія: -36,98 грн
732,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: капсули желатинові (20)
775,60
Економія: -56,44 грн
719,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
791,99
Економія: -39,29 грн
752,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
762,58
Економія: -30,32 грн
732,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
780,74
Економія: -48,48 грн
732,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: капсули желатинові (20)
758,99
Економія: -26,73 грн
732,26 грн