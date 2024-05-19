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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЗВОЛОЖЕННЯ + ОБ'ЄМ" 10 мл - Львів (622954) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
51,02
Економія: -5,42 грн
45,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
48,48
Економія: -2,32 грн
46,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
47,56
Економія: -6,83 грн
40,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4)
48,08
Економія: -5,48 грн
42,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
49,63
Економія: -3,41 грн
46,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
49,94
Економія: -6,39 грн
43,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (3)
38,09
Економія: -1,61 грн
36,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
50,95
Економія: -7,78 грн
43,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (3)
46,97
Економія: -3,96 грн
43,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (3)
50,51
Економія: -5,34 грн
45,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
50,66
Економія: -5,92 грн
44,74 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
54,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
49,75
Економія: -6,35 грн
43,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (4)
46,37
Економія: -7,85 грн
38,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
49,70
Економія: -5,58 грн
44,12 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
47,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
54,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (3)
48,57
Економія: -7,79 грн
40,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
47,72
Економія: -3,31 грн
44,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
50,68
Економія: -4,89 грн
45,79 грн