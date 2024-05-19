Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ШВИДКА ДОПОМОГА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ШВИДКА ДОПОМОГА" 10 мл - Львів (622951) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
51,02
Економія: -5,42 грн
45,60 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
48,31
Економія: -2,31 грн
46,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
49,96
Економія: -7,18 грн
42,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
50,50
Економія: -5,76 грн
44,74 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
54,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
49,63
Економія: -3,41 грн
46,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
49,94
Економія: -6,39 грн
43,55 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
53,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
49,86
Економія: -5,36 грн
44,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
46,34
Економія: -7,08 грн
39,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
49,34
Економія: -4,17 грн
45,17 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
53,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (3)
48,09
Економія: -5,08 грн
43,01 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
52,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
48,23
Економія: -5,63 грн
42,60 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
54,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
49,75
Економія: -6,35 грн
43,40 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
50,98
Економія: -8,63 грн
42,35 грн