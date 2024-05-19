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АтопіКонтрол СПРЕЙ ПРОТИ ЗУДА 50 мл - Львів (624977) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
520,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
406,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
520,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
374,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
520,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
426,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
431,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
549,35
Економія: -16,48 грн
532,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 25-А
Всього: упаковка (2)
520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
520,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
549,35
Економія: -16,48 грн
532,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (4)
520,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
406,91 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
374,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
549,35
Економія: -16,48 грн
532,87 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
549,35
Економія: -16,48 грн
532,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (2)
520,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 18-В
Всього: упаковка (1)
406,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 23
Всього: упаковка (3)
520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. Франка Івана, 39-Б
Всього: упаковка (2)
520,00 грн