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АтопіКонтрол СПРЕЙ ПРОТИ ЗУДА 50 мл - Київ (624977) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
423,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
459,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
520,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
406,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
488,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
549,35
Економія: -16,48 грн
532,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (4)
520,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
549,35
Економія: -16,48 грн
532,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
520,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
397,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
490,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
374,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
374,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
549,35
Економія: -16,48 грн
532,87 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (3)
477,30
Економія: -14,32 грн
462,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
431,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
374,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
406,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
431,40 грн