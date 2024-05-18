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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАтопіКонтрол СПРЕЙ ПРОТИ ЗУДАЦіни в аптеках

АтопіКонтрол СПРЕЙ ПРОТИ ЗУДА 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (624977) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
388,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
520,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
406,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
520,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
423,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
431,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
431,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Всього: упаковка (3)
406,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (1)
431,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (1)
520,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
425,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
489,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
428,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
488,35 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
489,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
460,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
480,38 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
433,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
406,91 грн