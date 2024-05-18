АтопіКонтрол СПРЕЙ ПРОТИ ЗУДА 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (624977) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42