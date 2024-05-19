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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) МАСКА 9 В 1 PureDerm маска 50 мл - Київ (622291) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 351 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
219,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
224,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
219,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
311,60
Економія: -75,64 грн
235,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
166,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
219,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
224,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (4)
215,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
235,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
215,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
259,54
Економія: -47,49 грн
212,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
198,90
Економія: -10,90 грн
188,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
219,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
219,84
Економія: -25,68 грн
194,16 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (2)
222,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
213,25
Економія: -32,54 грн
180,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
233,55
Економія: -20,90 грн
212,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
219,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
219,10 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (2)
222,98 грн