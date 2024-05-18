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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КРЕМ 9 В 1 PureDerm крем 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (622292) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
240,16
Економія: -15,32 грн
224,84 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
206,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
217,61
Економія: -13,61 грн
204,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
211,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
226,10
Економія: -28,41 грн
197,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
207,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
250,01
Економія: -44,99 грн
205,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
206,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
212,43
Економія: -25,26 грн
187,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
219,74
Економія: -27,18 грн
192,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
202,08
Економія: -7,08 грн
195,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
208,12
Економія: -11,22 грн
196,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
205,05
Економія: -7,05 грн
198,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
207,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
220,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
206,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
206,27
Економія: -17,32 грн
188,95 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
197,13
Економія: -8,13 грн
189,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
212,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
223,80
Економія: -19,31 грн
204,49 грн