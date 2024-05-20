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А-КЕТОН розчин для перорального застосування флакон 30 мл, №6 - Одеса (617390) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
206,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: флакон (4)
249,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), флакон (4)
230,41
Економія: -12,61 грн
217,80 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
255,60 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
255,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
258,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), флакон (5)
260,98
Економія: -43,08 грн
217,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
247,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
218,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
236,10
Економія: -18,69 грн
217,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
276,99
Економія: -66,56 грн
210,43 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
255,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), флакон (5)
228,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
218,80 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3), флакон (3)
237,37
Економія: -16,60 грн
220,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
247,87
Економія: -27,10 грн
220,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
251,99
Економія: -41,56 грн
210,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
251,03
Економія: -11,63 грн
239,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
239,70
Економія: -18,93 грн
220,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
206,33 грн