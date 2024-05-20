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Азтек таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Запоріжжя (565531) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
276,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (10)
274,65
Економія: -9,03 грн
265,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (10)
279,62
Економія: -14,00 грн
265,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (4)
275,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (4)
277,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (9)
273,69
Економія: -8,07 грн
265,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4)
278,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
278,37
Економія: -12,75 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (6)
275,02
Економія: -9,40 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (12)
279,70
Економія: -14,08 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
278,96
Економія: -13,06 грн
265,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
279,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (9)
280,07
Економія: -14,45 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (4)
280,15
Економія: -14,53 грн
265,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (4)
275,71
Економія: -10,09 грн
265,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (2)
281,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (6)
284,43
Економія: -12,43 грн
272,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
284,10
Економія: -12,10 грн
272,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (3)
273,91
Економія: -8,29 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (4)
275,58
Економія: -9,96 грн
265,62 грн