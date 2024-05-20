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Азтек таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Одеса (565531) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (4)
285,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
287,75
Економія: -15,75 грн
272,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
284,40
Економія: -12,40 грн
272,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
288,10
Економія: -16,10 грн
272,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (4)
278,02 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (10)
277,92
Економія: -9,92 грн
268,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
278,45
Економія: -12,55 грн
265,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (5)
278,53
Економія: -12,91 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
279,25
Економія: -13,63 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5)
284,21
Економія: -18,59 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
286,28
Економія: -14,28 грн
272,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (19)
269,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
278,16
Економія: -12,54 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
286,47
Економія: -16,57 грн
269,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (4)
276,98
Економія: -8,98 грн
268,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (4)
278,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
282,12
Економія: -16,50 грн
265,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
276,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
272,02
Економія: -13,42 грн
258,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (5)
282,31
Економія: -10,31 грн
272,00 грн